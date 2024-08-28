Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший советник главы офиса президента Украины, признал, что ситуация в Курской области складывается не в пользу Киева. В своем заявлении он отметил, что так называемый “Курский праздник” подходит к концу, подразумевая, что успехи украинских войск на этом направлении слабеют.

Арестович подчеркнул, что российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении, назвав это “оперативным кризисом” для украинской армии. Он сообщил, что российские силы уже перерезали стратегически важную трассу Покровск Карловка в Донецкой Народной Республике, что создает плацдарм для дальнейшего наступления.

По мнению Арестовича, Россия планирует окружить украинские войска с флангов, что может оказаться серьезной угрозой для обороны Киева. Однако, экс-советник выразил сомнение, хватит ли у России сил для реализации этих планов. Тем не менее, он также отметил, что и Украина испытывает трудности с ресурсами для поддержания обороны на данном направлении.