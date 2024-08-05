На Авдеевском направлении в ходе боевых действий была задействована тяжелая огнеметная система ТОС-2 “Тосочка”, сообщили представители Министерства обороны РФ. Эта новейшая система, входящая в арсенал группировки войск “Центр”, использовалась для поддержки штурмовых подразделений российской армии.

Военнослужащие расчета “Тосочки” успешно выполнили марш на огневую позицию, где при помощи системы управления огнем осуществили залп термобарическими снарядами по укреплениям ВСУ. Стрельба велась с расстояния до 20 километров, а корректировка удара и контроль за поражением цели производились в реальном времени с использованием разведывательных дронов.

Это использование “Тосочки” подчеркивает важность данной системы в текущих военных операциях. Гендиректор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным отметил, что эти системы востребованы на фронте и производство их было значительно увеличено. В апреле текущего года Минобороны России сообщало о 2,5-кратном увеличении выпуска огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек”.