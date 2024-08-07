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Ефрейтор ВС РФ Егор Шкаров, наводчик-оператор танка, играл ключевую роль в успешной атаке на опорник украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ходе операции экипаж танка сумел первым преодолеть минно-взрывные заграждения и занять позицию для прямой стрельбы.

Шкаров открыл огонь по противнику и семью выстрелами ликвидировал его огневые точки. Боевики были захвачены врасплох и начали отступать Этот маневр позволил российским штурмовым отрядам безопасно подойти к позициям противника и начать зачистку территории. Затем экипаж боевой машины устроил дымовую завесу, чтобы раствориться в пространстве и отступить, не привлекая внимания врага.

“Точно определив указанные цели, ефрейтор Шкаров семью прицельными выстрелами уничтожил огневые точки украинских боевиков, застав их врасплох и обратив в бегство”, – говорится в сообщении военного ведомства.