Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в своем Telegram-канале выразила мнение, что решение Владимира Зеленского направить Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на Курскую область было мотивировано желанием продолжить процесс мобилизации в стране.

Захарова утверждает, что Зеленский использовал военные действия как предлог для продолжения военного положения и мобилизации на территории Украины.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить мобилизацию еще на три месяца», — прокомментировала она.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа подписал законы, продлевающие военное положение и мобилизацию до 9 ноября текущего года. Эти меры введены с февраля 2022 года и были продлены последний раз в мае 2024 года. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что новое продление мобилизации и военного положения рассчитано на 90 дней.

Мобилизация на Украине не прекращалась с первого дня конфликта, она лишь продлевается каждые три месяца.