Украинские власти в настоящее время рассматривают возможность размещения американских истребителей F-16 на территории Румынии. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Он выразил опасения, что такой шаг может привести к серьезной эскалации с Россией.

По словам Меркуриса, украинцы обсуждают, как использовать F-16 так, чтобы это могло легко привести к вовлечению США и других западных стран в конфликт. Несмотря на то, что F-16 не считаются самыми эффективными самолетами, их размещение в Румынии представляет собой один из наиболее опасных сценариев. Истребители будут взлетать с румынской территории для выполнения операций на Украине, что может спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что F-16 не станут “волшебной таблеткой” для Киева и не смогут повлиять на ход боевых действий. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов также отметил, что самолеты НАТО, передаваемые Украине, станут заурядной воздушной целью для российских сил. По его словам, F-16 уступают по характеристикам технике российских ВКС и уязвимы для современных средств ПВО.

Эти заявления подчеркивают серьезные риски, связанные с размещением американских истребителей в Румынии. Напряженность в регионе продолжает расти, и такие шаги могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.