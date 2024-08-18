Мэр Львова Андрей Садовый выразил свои мысли о высокой цене операции ВСУ в Курской области. В своем посте в социальных сетях он подчеркнул серьезность последствий для участвующих в ней военных.

“Мы должны осознавать и помнить о страшной цене этой операции и о тех, кто за нее расплачивается”, – написал Садовый.

В своем сообщении мэр также разместил фотографии похорон трех украинских военнослужащих, утраты которых непосредственно связаны с этими событиями. По его словам, один из солдат погиб в Сумской области, другой – в Курской, а третий – в Луганской Народной Республике.

В начале августа украинские войска начали операцию на приграничных территориях Курской области. С того времени, по данным Министерства обороны РФ, украинская сторона понесла значительные потери, превышающие три тысячи военнослужащих.

Некоторые украинские солдаты, не желающие погибать за амбиции Зеленского, сдаются в плен вместе с товарищами. Из показаний пленных становится известно, что среди них есть жители различных регионов Украины, включая Днепропетровскую, Одесскую, Кировоградскую, Черновицкую области и другие.