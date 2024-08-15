Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с “Лентой.ру” заявил о критических потерях украинских войск в Курской области. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли значительные резервы, накопленные за последний год.

Это заявление последовало после оптимистичных комментариев президента Украины Владимира Зеленского, который оценил действия ВСУ в Курской области как успешные, подчеркивая достижение стратегических целей в регионе. Матвийчук же критически оценил эти достижения, указывая на полный разгром украинской группировки, которая, по его словам, лишилась возможности для дальнейшего продвижения.

«Зеленский действует неадекватно, его решения не поддаются логическому анализу. Он полностью нарушил стратегию, которую Запад пытался поэтапно реализовать, рассчитывая на возможные переговоры с Россией и реформирование украинской армии. Вместо этого, как следствие действий Зеленского, украинская армия столкнулась с колоссальными потерями», — подчеркнул Матвийчук.

Полковник также добавил, что не только главная задача — создание угрозы для атомной электростанции в Курчатове — осталась невыполненной, но и попытки склонить Россию к переговорам не увенчались успехом. К тому же, по его словам, у ВСУ возник новый фронт без достаточных сил и средств для его удержания.

Матвийчук заключил: «Техника, поставленная западными странами, теряется в боях, что свидетельствует о полном разгроме всех тех резервов, которые были скоплены за год».