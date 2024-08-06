В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поставку истребителей F-16 от США, Дании и Нидерландов, выразив благодарность за поддержку. Однако, по мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука эти самолеты ничем не помогут Киеву в зоне проведения специальной военной операции.

В интервью «Лента.ру» Матвийчук указал на ограниченные возможности F-16 без полноценной поддержки системы ПВО и тяжелых истребителей.

«Это просто голый самолет», – подчеркнул эксперт.

Он высказал серьезные сомнения в способности F-16 изменить ход боевых действий, особенно учитывая, что Украина получила всего десять таких истребителей.

Полковник также сравнил возможности американских F-16 с российскими истребителями Су-34 и Су-35, которые превосходят их по скорости и дальности обнаружения. По словам Матвийчука, F-16 легко обнаруживаются российскими системами ПВО и значительно уступают им в возможностях.