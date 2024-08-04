Мать семилетнего Дениса, погибшего под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, опубликовала в соцсетях трогательное стихотворение, посвященное своему сыну. Женщина в стихотворной форме рассказала, как ее сын радовался жизни, играл с друзьями, но страшная трагедия унесла его жизнь.

Своим стихотворением мать погибшего ребенка хотела передать всю боль своей потери. Данный строки стали символом невосполнимой утраты в результате трагедии, которую невозможно было предугадать.

«Подружки вот пришли — не будет скучно. Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно… — Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…»

Напомним, 1 августа произошла ужасная трагедия в одном из жилых многоквартирных домов в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение части дома. 7-летний мальчик по имени Денис оказался в этом доме случайно, он забежал к подружкам на минутку, но остался у них играть. Родители мальчика надеялись, что спасателям удастся достать его живого. Однако его тело было найдено только к вечеру второго дня.