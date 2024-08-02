На российском авторынке наблюдается тенденция к старению автопарка, несмотря на приток новых китайских автомобилей. Согласно данным, опубликованным «Вечерней Москвой», число автомобилей старше десяти лет в России продолжает расти, достигнув 32 миллионов, что составляет 71% от общего числа автомобилей в стране.

Эксперты утверждают, что доля старых автомобилей увеличилась по сравнению с 2021 годом, когда их было 27,2 миллиона. Введение на рынок китайских марок, несмотря на их растущее присутствие, пока не смогло кардинально изменить ситуацию.

Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, подчеркнул, что многие автомобили старше десяти лет фактически не используются и стоят в гаражах, что не позволяет говорить о критическом старении авторынка. Он также указал на дилемму выбора между новыми китайскими автомобилями и подержанными иномарками, назвав этот выбор непростым.

Сергей Ефремов из Российского союза автостраховщиков добавил, что за последние годы в Россию было завезено около миллиона новых китайских автомобилей. Однако это количество не способно конкурировать с общим количеством старых автомобилей, особенно учитывая, что на Дальнем Востоке средний возраст авто достигает 20 лет.

Эксперты сходятся во мнении, что несмотря на появление новых игроков на рынке, старый автопарк остаётся значительной частью российского автомобильного рынка. Полная его замена на новые китайские модели займет много времени. Вопрос о ней будет продолжаться актуальным, но решение должно учитывать множество факторов, включая финансовые возможности и личные предпочтения владельцев.