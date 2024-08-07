Обозреватели Telegram-канала Mash раскрыли новую тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаках на российские регионы. Противник использует дроны-камикадзе для многократных ударов по мирным объектам, включая магазины, социальные учреждения и жилые здания. Эта тактика, по словам журналистов, ставит перед собой цель нанести максимальный урон гражданскому населению.

Согласно информации канала, украинские операторы дронов применяют методику двойного удара. Первый БПЛА атакует цель, за ним летит следующий, который бьет уже в разрушенную локацию, чтобы увеличить ущерб. В июле и августе были зарегистрированы множественные случаи таких атак.

Один из таких случаев произошел в Белгородской области, где двойной удар по жилому дому, к счастью, не привел к жертвам из-за отсутствия людей в здании в момент атаки. Тем не менее, другой аналогичный удар в Шебекино 4 августа привел к гибели пожилой женщины.

Эти события предваряли большую атаку на Курскую область, когда после серии ударов по жилым районам Курска колонна украинских диверсантов попыталась пересечь границу, используя поддержку танков. Однако атака была остановлена российскими войсками.