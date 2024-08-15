На территории Иркутской области в поселке Михайловка произошло крушение бомбардировщика Ту-22М3, сопровождаемое серией мощных взрывов. По данным информационного канала Mash в Telegram, место аварии стало эпицентром как минимум трех взрывов.

Событие зафиксировали местные жители, которые сняли на видео яркие вспышки и огромные столбы пламени и дыма, взметнувшиеся в ночное небо. Эти кадры дополняются уже имеющимися в интернете видеозаписями, на которых видно, как самолет начал гореть еще в воздухе.

Министерство обороны России подтвердило факт крушения Ту-22М3, произошедшего вечером 15 августа. Согласно официальной информации, инцидент произошел во время планового полета в безлюдной местности, и первоначальной причиной авиакатастрофы предполагается техническая неисправность.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что всем членам экипажа удалось катапультироваться до падения самолета, и впоследствии все четверо пилотов были найдены.