Дарья Трепова, осужденная за террористическое нападение, недавно была экстренно переведена в больницу тюремного комплекса Мордовии. Информацию о ее госпитализации поделился известный Telegram-канал Mash, указывая на серьезные психологические проблемы – сильную депрессию и раскол личности/

Трепова была перевезена в исправительное учреждение №2 в Мордовии на прошлой неделе. После переезда ее состояние ухудшилось, что потребовало немедленной медицинской помощи. В это время ее супруг пытается установить контакт с колонией для выяснения подробностей происходящего.

Сложности с психическим здоровьем у Треповой начали проявляться в июле, когда психиатры диагностировали у нее депрессию и раскол личности. Они основывали свои выводы на анализе ее рисунков, которые отражали внутреннюю деструктивность.

Дарья Трепова была приговорена к 27 годам лишения свободы в общей колонии по обвинению в организации теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Судебное разбирательство завершилось в Санкт-Петербурге 25 января. Помимо срока, террористку приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей.

В мае последующего года суд подтвердил законность вынесенного приговора.