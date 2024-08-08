Движение «Армия защитников Отечества» обратилось в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с предложением использовать опыт бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова для укрепления обороны в Курской области. Руководитель организации Иван Отраковский высказал мнение, что опытный военачальник мог бы существенно повысить эффективность российских войск на границе.

Попов, известный своим руководством операциями в Запорожье, в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в хищении материалов, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Отраковский настаивает на том, что генерал должен быть освобожден и направлен на фронт, где его опыт и знания могли бы быть использованы с наибольшей пользой.

Военный эксперт Алексей Суконкин также подчеркнул, что присутствие опытного командира могло бы изменить ситуацию в Курской области, где украинские войска не добились значительных успехов. Комментируя ситуацию, Суконкин отметил, что украинская армия не смогла прорвать оборону и остается в приграничной зоне.

По предварительным данным, генерал Попов арестован за хищение значительного количества строительных материалов, предназначенных для гуманитарной помощи. Несмотря на обвинения, военные и общественные круги выражают надежду на его возвращение к активной военной службе в условиях текущего конфликта.