По информации отставного подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ВСУ попали под мощный пресс ВС РФ в Харьковской области. Особенно тяжело им приходится в районах Липцов и Волчанска, где усиливаются позиции российской армии.

Андрей Марочко подчеркнул, что украинские войска испытывают затруднения в удержании своих позиций из-за увеличения числа российских военных в указанных районах. Сложности усугубляются низким уровнем подготовки украинских солдат, частыми случаями дезертирства и большим количеством раненых, что существенно ослабляет боеспособность подразделений ВСУ в этом ключевом секторе.

Подразделения ВСУ держатся из последних сил, отметил эксперт. Перспективы для них выглядят печально, украинские войска продолжат нести крупные потери, снижая тем самым свою боеспособность на весьма важном стратегическом направлении.