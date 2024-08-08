Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщила о трагическом случае в Судже, где в результате атаки ВСУ погибла 24-летняя беременная женщина во время эвакуации. Её двухлетний сын тоже попал под обстрел боевиков ВСУ и получил осколочное ранение спины. Сейчас он находится в больнице, за ним ухаживает бабушка. Мальчику предстоит воссоединение с отцом, а семье предложено психологическое сопровождение.

Львова-Белова также отметила увеличение числа пострадавших детей до девяти. Среди них — семилетняя девочка и восьмилетний мальчик, которых уже приняли в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.

Омбудсмен подчеркнула, что в эвакуации мирного населения активно участвует курский подростковый центр «Смена». Для семей с детьми, находящихся в пунктах временного размещения, сформированы списки необходимых вещей. Жители различных регионов выразили готовность предоставить убежище тем, кто оказался в зоне конфликта.