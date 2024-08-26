Издание “Страна.ua” сообщило, что города Луцк и Ковель, расположенные на западе Украины, почти полностью остались без воды и света после утренних ударов. Луцк, являющийся областным центром Волынской области, с населением более 213 тысяч человек, и Ковель, где проживает свыше 68 тысяч жителей, столкнулись с серьезными перебоями в инфраструктуре.

Ранее украинские власти и СМИ информировали о взрывах в различных регионах страны, что привело к введению экстренных отключений света по всей Украине. Энергохолдинг ДТЭК подтвердил отключения, а министр энергетики Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Подтвердил информацию и президент Зеленский, назвав атаку самой масштабной с начала СВО.

Серьезные проблемы с электрическом наблюдаются и в Одесской области. Там с утра пришлось останавливать весь электротранспорт, однако сейчас он снова заработал. Населенные пункты в непосредственной близости от областного центра остаются без света.