Украина столкнулась с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры в результате массированных ударов, нанесенных Вооруженными силами России. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что на всех пострадавших объектах ведутся восстановительные работы. Бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество в пострадавшие районы.

Зеленский также отметил, что эта атака стала одной из самых масштабных за весь период боевых действий. Он добавил, что в условиях таких ударов ВСУ не должны иметь ограничений в дальности своих ударных возможностей.

Параллельно с этим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале экстренных отключений электроэнергии по всей стране. Он поручил региональным администрациям развернуть «пункты несокрушимости» — места, где люди смогут получить тепло и электричество в случае продолжительного блэкаута.

В то же время, Министерство обороны России подтвердило, что удары были нацелены на объекты энергетики, обеспечивающие работу военной промышленности Украины. Удары наносились с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, и все цели были успешно поражены, сообщили в российском ведомстве.