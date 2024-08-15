На механическом заводе (ПМЗ), расположенном в Павлограде Днепропетровской области, произошел серьезный взрыв, за которым последовала повторная детонация. Об этом инциденте сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, детонация продолжалась более трех часов.

Лебедев уточнил, что информации о том, что объект подвергся артиллерийскому либо ракетному удару, не поступало. Это указывает на возможность, что взрыв мог произойти по другим причинам. Другие источники отмечают, что власти скрывают подробности о взрыве, что может быть опасным для местных жителей.

Ранее Лебедев также сообщал о недавней атаке на военный склад в порту Одессы, где, по его словам, могли быть поражены склады с зарубежными противокорабельными ракетами и пусковыми установками. Эти события выставляют регион в состояние повышенной тревоги и подчеркивают напряженность текущей обстановки в регионе.