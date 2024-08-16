В июле рынок автокредитов в России достиг рекордных показателей. Согласно данным Объединённого кредитного бюро, было оформлено 133 тысячи договоров на покупку автомобилей, что в общей сложности составило 197 миллиардов рублей. Эти цифры на 57% превышают показатели июля прошлого года.

Автоэксперт Александр Гусаров в интервью изданию «Абзац» выразил своё удивление по поводу этого бума автокредитования, подчеркнув, что, несмотря на высокий спрос, условия остаются крайне невыгодными для покупателей. «Конечно, всем хочется ездить на новых автомобилях, но проценты по кредитам сейчас просто ужасные, а цены на машины – совершенно необоснованные», – отметил эксперт.

Основной причиной резкого роста спроса на автокредиты Гусаров называет продолжающееся удорожание автомобилей. Люди предпочитают переплачивать за кредиты, чтобы купить автомобиль сейчас, опасаясь дальнейшего повышения цен.

Гусаров прогнозирует, что стоимость автомобилей будет расти и дальше. Власти, по его мнению, активно продвигают повышение утилизационного сбора до 85–90%, что окажет значительное давление на рынок. В частности, он ожидает значительное подорожание китайских автомобилей к концу текущего года. Эксперт также предполагает, что через пять лет лишь 5–10% россиян смогут позволить себе покупку нового автомобиля.

Сегодня российские банки предлагают автокредиты под процентные ставки от 20 до 25%. При покупке автомобиля стоимостью три миллиона рублей под 20% годовых на пять лет без первоначального взноса ежемесячный платёж составит около 80 тысяч рублей. При этом переплата банку составит примерно 1,8 миллиона рублей, что на 50% больше стоимости самого автомобиля.