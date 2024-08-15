На вторжение ВСУ в Курскую область РФ ответила мощными ударами возмездия по военным и инфраструктурным объектам Украины. Это было началом масштабной ответной операции.

В течение ночи жители различных украинских регионов, включая Одессу, Полтаву, Николаев, Черкассы, Киев, Харьков, Запорожье, Херсон и Сумы, стали свидетелями мощных взрывов и пожаров. Многочисленные сообщения в социальных сетях говорят о страхе и ужасе, охвативших местное население. Один из жителей Одессы написал: «Дом дрогнул от взрыва, казалось, что взорвалось что-то рядом, а дым шёл из района порта».

Сообщается, что российские ракеты ударили по инфраструктуре морского порта в Одессе, разрушив подъездные пути и погрузочные площадки. Взрывы были настолько мощными, что в окрестных домах выбило стекла. Склады с боеприпасами и места дислокации иностранных наемников также попали под удар.

Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья, утверждает, что удары были направлены на склады, где хранились противокорабельные ракеты иностранного производства и их пусковые установки. По его словам, системы противовоздушной обороны, которые должны были защищать порт и город, не сработали.

Кроме того, ракеты поразили военный аэродром в Черкасской области, где осуществлялись дозаправка и пополнение боекомплекта авиации ВСУ. В Сумской области были атакованы позиции резервов и колонны военной техники, направлявшейся к российской границе.

На военном аэродроме в Миргороде был уничтожен украинский боевой самолёт типа “Искандер”, который был превращён в обломки после попадания ракеты.