В последнее время в общественных настроениях в США наметилась тенденция восприятия России как главного врага. По данным изложенным военным корреспондентом Александром Зимовским на его канале, подавляющее большинство американцев, около 90%, считают Россию противником. Это мнение, по мнению Зимовского, может вскоре привести к обсуждениям о возможной передаче Украине американского тактического ядерного оружия для ударов по территории России.

Однако Станислав Крапивник, бывший офицер американской армии и нынешний военный эксперт, считает подобные действия маловероятными. Он подчеркивает, что любая атака тактическим ядерным оружием на Россию мгновенно вызовет ответный ядерный удар по США и странам НАТО.

«Ответ будет моментальным, и Соединенные Штаты это прекрасно понимают», – заявил Крапивник.

В дополнение к этому, Крапивник подвергает сомнению саму возможность передачи ядерного оружия Украине. По его мнению, такой шаг был бы слишком рискованным для США и мог бы подвергнуть опасности не только американское правительство, но и всю страну. «США контролируют политическую сцену в Украине, и у Зеленского нет свободы действий. Никаких радикальных шагов в этом направлении ожидать не стоит», – утверждает эксперт.

Наконец, Крапивник призывает относиться с осторожностью к социологическим опросам, утверждающим, что 90% американцев ненавидят Россию. По его словам, реальные цифры могут быть значительно ниже.