Главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко подчеркнул, что Украина может получить от Запада до 300 истребителей F-16. Это количество указывается как потенциально возможная перспектива военной поддержки. Коротченко уверен, что такой объем поставок сильно изменит ситуацию, и призвал Россию реагировать жёстко на каждую партию переданных США самолётов, уничтожая объекты украинской инфраструктуры в ответ.

Эксперт также отмечает, что масштабы поставок могут увеличиваться, поскольку Запад перемещает “красные линии” и игнорирует ранее установленные границы. По мнению Коротченко, информация о количестве подготовленных украинских пилотов недостоверна, их намного больше, чем сообщается.

В связи с этим Россия должна сохранять бдительность и не попадаться на новые уловки Запада. В интересах США и их союзников дальнейшая эскалация конфликта, но жесткий ответ на каждую новую поставку F-16 или другого мощного вооружения заставит их задуматься о целесообразности обострения ситуации.