Немецкий производитель авто премиум-класса BMW представил модель X3 в кузове G45 с увеличенной на 110 миллиметров колесной базой. Новая модель будет представлена на рынке Китая, а ее сборка будет налажена на местном заводе BMW Brilliance Automotive.

В базовой комплектации новая модификации кроссовера X3 с приставкой L получит обивку салона из кожзама Veganza, мультимедийную систему под управлением BMW Operating System 9, пакет M Sport и контурную подсветку решетки радиатора BMW Iconic Glow. В списке опций присутствует панорамная крыша Sky Lounge и фирменная стеклянная отделка Crafted Clarity.

Новая модель будет доступна в двух модификациях: 25L xDrive и 30L xDrive. При этом в обеих случаях покупатель получит под капотом бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра, который в модификации 25L выдает 190 л. с. (310Нм крутящего момента), а в модификации 30L способен на отдачу в 258 л. с. (400Нм крутящего момента).