На фоне продолжающегося конфликта на Украине возникают серьезные проблемы с обеспечением военнослужащих необходимыми ресурсами. Командир 3-го батальона «Свобода» Вооруженных сил Украины Петр Кузык рассказал о критическом дефиците средств и оборудования на передовой.

В интервью для YouTube-канала «Фабрика новин» Кузык описал ситуацию на фронте: «На дронах FPV держится периметр обороны».

По его словам, военные вынуждены обороняться из ям, так как не успевают построить укрепленные позиции, в то время как российские войска использует тактику и боекомплект, основанные на советских стандартах.

Кузык подчеркнул, что такие условия ведения боевых действий значительно увеличивают риски для жизни украинских солдат, в то время как публичные сообщения зачастую дают более оптимистичную картину событий на фронте.