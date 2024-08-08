Напряженность в Курской области сохраняется, поскольку Киев усиливает свои пограничные позиции новыми подразделениями, оснащенными техникой НАТО. В ответ на это, российские войска также наращивают свои силы. Среди прибывших — бойцы ЧВК «Вагнер» и спецподразделения «Ахмат», как подчеркнул глава спецназа Апти Алаудинов.

Легендарный командир батальона “Восток” Александр Ходаковский оценил текущую стратегию Киева как ошибочную. По его мнению, выбор направления для атаки был верным, так как там происходят постоянные столкновения, но это также усложняет задачу удержания захваченных позиций. Ходаковский указывает на недостаточную подготовку украинских войск к созданию эшелонированной обороны, что снижает шансы на удержание плацдарма. В ближайшее время ВСУ просто выгонят за границы либо и вовсе ликвидируют.

«Показательный эффект от операции не дал ожидаемых результатов, и, скорее, подтвердил устойчивость России перед лицом угроз. Вместо распространения паники среди российского населения, действия Киева лишь настроили граждан РФ против него и укрепили решимость быстро завершить конфликт», — подчеркнул Ходаковский.

Он также заметил, что медийная составляющая украинской операции привела к обратному эффекту, усилив неприятие киевского режима.