Когда неандертальцы побеждали бы нас на Олимпийских играх

250 000 лет назад на Земле появилась новая линия людей, которых мы называем неандертальцами, пишет Кристина де Хуан Ортин, являющаяся научным сотрудником Международного университета Ла-Риохи (Испания). Наши далекие предки жили рядом с ними примерно 40 000 лет назад. И благодаря гибридизации неандертальцы оставили нам от 2 до 4% своей ДНК. Источник: The Conversation.

Внешние характеристики и время существования сделали неандертальцев наиболее близкими к нам в эволюционном отношении гоминидами. И, судя по антропологическим исследованиям, они превосходили нас во многих аспектах.

Это гипотетическое превосходство проистекает не из их нейронных или лингвистических качеств, а из их анатомических характеристик в целом. То, что мы могли бы оценить на способность конкуренции с ними на Олимпийских играх.

Характеристики, которые могли бы дать неандертальцам преимущество – это их физическая сила, выносливость, ловкость, зрение и координация. А также решительность и соревновательный дух.

Внешний вид неандертальцев не напугал бы нас. В среднем они были 1,65 м роста, имели пухлый вид и большую массу тела. Их лица были с очень выраженным изгибом бровей, широким носом и отсутствием подбородка. Считается, что эти черты способствовали жизни в ледниковом климате, однако им приходилось выживать в самых разных климатических условиях.

Лучшие боксеры и теннисисты

Физическая мощь человека неандертальского более чем очевидна. Его скелет более крепок и рассчитан на более крупные мышцы, чем у современных людей. Суставные поверхности скелета неандертальца больше, а более короткие предплечья и голени давали ему биомеханическое преимущество для развития значительной силы и интенсивности.

Все это позволило бы неандертальцам добиться успеха в категориях, связанных с применением силы. Таким образом, они наверняка обыграли бы нас в тяжелой атлетике, плавании, боксе или теннисе (учитывая только преимущество в силе). А также в других групповых видах спорта, таких как футбол, баскетбол и хоккей, потому что все эти игры требуют высоких физических усилий.

В боксе, высокоинтенсивном виде спорта, наибольшее поражение получают мышцы. Хорошая постуральная гигиена – то, что предотвращает патологии в этом виде спорта. Но осанка также важна для выживания, поскольку она способствует естественному развитию. В этом смысле наличие мощных мышц и крепких костно-связочных тканей может сыграть свою роль.

Отличные бегуны и лыжники

К массивным мышцам неандертальца мы должны добавить его носовые ходы, приспособленные к холоду. Крупный размер ноздрей позволял им захватывать больший объем воздуха, нагревать и увлажнять его. Оба аспекта, мышцы и эффективное дыхание, оказали бы неандертальцам большую поддержку на соревнованиях. Это принесло бы им победу в таких категориях, как езда на велосипеде, беговые и горные лыжи, а также плавание. Также у них были бы преимущества в таких состязаниях, как марафон или забег на длинную дистанцию.

Ко всему названному следует добавить великолепное зрение и координацию. Благодаря исследованиям черепов ученые установили, что у неандертальцев было отличное зрение. 3D-слепки черепов позволяют детально изучить бороздки. Их зрительная кора была более обширной, чем наша.

Благодаря отличной остроте зрения неандертальскому человеку приписывают отличную развитость зрительно-моторной координации, что позволило бы ему превосходить нас в стрельбе из лука, стрельбе и при игре в гольф.

Что касается стрельбы из лука, то помимо зрения в этой спортивной дисциплине важна жировая и мышечная масса. Состав тела имеет важное значение для успеха на соревнованиях. Таким образом, самые успешные лучники должны иметь значительную жировую и мышечную массу, а значит и больший размер тела. Успех неандертальца определялся бы его способностью генерировать взрывные жесты и координацией.

Наконец, следует подчеркнуть умственную гибкость и физическую ловкость человека неандертальского. Благодаря умственной гибкости неандертальцы умели адаптироваться ко всем типам изменений окружающей среды. А физическая ловкость наряду со всеми названными качества делала из них полноценных спортсменов. Ловкость – качество всех тренированных людей, позволяющее им полностью контролировать собственное тело, выражающееся в эффективней смене положений тела. В этом смысле они потенциально могли бы обыгрывать нас в таких категориях, как гимнастика и прыжки в высоту.

Хотя, если честно, высокое значение жировой массы создавало бы им определенный недостаток, выражающийся в увеличении массы тела без увеличения способности создавать силу.

С момента открытия неандертальцев их представляли, как грубых существ. Прошло много десятилетий, прежде чем в 1950-х были начаты раскопки в пещеры Шанидар (Ирак). Находки в Шанидаре были и остаются важной вехой в гуманизации неандертальцев.

Соревновательный дух

Сегодня нам известно, что это были охотники-собиратели. Они также занимались рыболовством и сбором моллюсков, организованно изучая территории в поиске ресурсов. И что неандертальцы использовали орнаменты и охру для своих погребений. Кроме того, есть подтверждения о развитии у них языка как формы общения. И слух такой же, как у нас.

Наряду со всеми этими преимуществами, неандертальцам также необходимо было обладать большой решимостью и духом соперничества, чтобы выживать, поскольку они конкурировали не только с сапиенсами, но и с другими видами, такими как пещерные гиены, с которыми приходилось делить экологическую нишу. Хотя это и не физические качества, они могли бы подтолкнуть неандертальцев к командной победе на Олимпийских играх.

Несмотря на то, что точные анатомические исследования позволяют исследователям предсказать функциональные способности неандертальского человека, рассматриваемая в статье спортивная конкуренция является чистой спекуляцией. Нельзя с уверенностью утверждать, как могли бы прошли эти своеобразные Олимпийские игры. Но гипотеза о том, что телосложение и навыки неандертальцев могли сделать их грозными конкурентами в спорте, также не является надуманной.

Антропологам еще предстоит выяснить, что заставило неандертальцев «проиграть в игре». Мы можем думать, что их ментальная инфраструктура была менее подвижна или что они обладали менее гибким поведением, либо признать, что они вовсе не вымерли и остаются в каждом из нас в виде фрагмента ДНК.