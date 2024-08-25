Любители внедорожников в Китае в восторге от возрождения легендарного BAW 212 T01. Этот культовый автомобиль, напоминающий классические советские машины, вернулся с новыми функциями и стильным дизайном.

BAW 212 T01 — это среднеразмерный внедорожник с рамной конструкцией. Его размеры впечатляют: длина 4705 мм, ширина 1895 мм и высота 1936 мм. Под капотом у него бьется мощный двухлитровый двигатель, выдающий 252 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Помимо стандартной версии, в будущем планируется выпуск пикапа и трехдверной модификации.

Интересно, что первое поколение BAW 212 T01 было создано еще в 1960-х годах на основе чертежей советского ГАЗ-69. Этот автомобиль, выпускавшийся с 1952 по 1973 год, был известен своей надежностью и проходимостью.

Стоимость BAW 212 T01 в Китае варьируется от 1,8 до 2,2 миллиона рублей. Tank 300 же стоит более 3,3 миллиона. Поставки начнутся в сентябре этого года.

В Россию также скоро вернется легендарный отечественный автомобиль. В этом году планируется начать производство возрожденной Волги на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.