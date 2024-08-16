В свете последних событий в Курской области, где произошло нападение Вооруженных сил Украины, Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, поделился с журналистами своими размышлениями относительно возможных последствий. Он выразил неопределенность в отношении того, как Россия может ответить на этот акт агрессии.

Кирби акцентировал внимание на сложности предсказания действий российского правительства и лично президента Путина в ответ на события, имевшие место на территории России и повлекшие за собой гибель мирных жителей. По его словам, реакция России остается предметом догадок для Вашингтона, который тщательно наблюдает за перемещениями российских войск.

На вопрос о возможности удержания Вооруженными силами Украины контролируемых территорий в Курской области, Кирби не смог дать определенного ответа, подчеркивая непредсказуемость текущей военной ситуации.