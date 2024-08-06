Украинская военная промышленность, работу которой пытается наладить киевский режим, методично уничтожается российскими силами. В ночь на 6 августа ВС России выпустили шесть ракет ОТРК «Искандер». В итоге военное предприятие, расположенное населенном пункте Бровары в Киевской области, было окончательно уничтожено.

Город Бровары находится в нескольких километрах от украинской столицы. Размещенный в населенном пункте военный завод ранее уже подвергался российским ударам. Теперь после прилета «Искандеров» от украинского военного объекта осталась лишь груда бетонных плит, объятых огнем.

Официальной информации о разрушении военного объекта украинские власти не давали. В официальных украинских источниках лишь сообщается, что ВС РФ нанесли по населенному пункту удары «Искандерами».

Ранее сообщалось, что утром 6 августа взрывы прогремели в Сумах и Харькове.