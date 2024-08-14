Издание Military Watch Magazine сообщило о серьезной ошибке руководства Вооруженных сил Украины, приведшей к уничтожению одного из их наиболее мощных истребителей Су-27. По информации «РИА Новости», инцидент произошел на авиабазе в Миргороде, где был ликвидирован один из последних действующих истребителей этого типа.

Су-27, который считается самым мощным истребителем на вооружении украинских ВВС, оказался уязвимым из-за недостаточных мер безопасности. Это событие, как ожидается, вызовет критику в отношении украинского военного руководства за повторяющуюся недальновидность в защите ключевых военных активов.

Также статья подчеркивает высокую эффективность российского баллистического ракетного комплекса «Искандер-М» в уничтожении дорогостоящих военных объектов Украины и её союзников. В дополнение, отмечается, что предыдущие попытки использования Су-27 для противостояния российским самолетам в воздушных боях неизменно приводили к значительным потерям.