Популярная американская рэперша Карди Би (настоящее имя Белкалис Альманзар) объявила о своей беременности. 31-летняя знаменитость готовится стать матерью в третий раз. Певица опубликовала в соцсетях снимок, демонстрирующий ее интересное положение.

Карди Би позировала на балконе в длинном красном платье с глубоким вырезом декольте, обнажающем не только часть ее груди, но и беременный животик. На одно плечо знаменитость накинула красную шубу. Под своим снимком артистка оставила трогательное послание своему будущему малышу.

«С каждым завершением приходит новое начало! … Гораздо проще принять жизненные повороты и испытания, но ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему это стоит того, чтобы пройти через это!», – написала рэперша.

Этот пост певица опубликовала после новости о ее грядущем разводе с рэпером Offset (настоящее имя Киари Сифус). Певица решила расторгнуть брак из-за супружеской неверности.

Ранее в Сети появились кадры, как Offset сидит в казино рядом с девушкой, с которой ранее у него были любовные отношения. Свою вину перед супругой рэпер отрицает.