В ночь на 4 августа напряжение на Ближнем Востоке снова обострилось после ракетной атаки, нацеленной на Западную Галилею. Инцидент был подробно освещен в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно предоставленной информации, не все ракеты достигли своей цели. Противовоздушная оборона Израиля перехватила значительную часть ракетного залпа, а те ракеты, которые преодолели оборону, упали в необитаемых районах, не причинив значительного ущерба.

Ответные меры были приняты немедленно. Израильские Военно-воздушные силы осуществили удар по пусковой установке ракет в Ливане, которой пользовались боевики шиитского движения “Хезболла”. Цель находилась в районе Ятер, что на юге страны.

В дополнение к авиаудару, израильская артиллерия выполнила обстрел районов Рамия и Рмейш на юге Ливана, целью которого было “устранение угроз”.

Эти события последовали за сообщением о том, что “Хезболла” выпустила свыше 50 ракет по населённым пунктам в Верхней Галилее, используя реактивные системы залпового огня. Эти действия вызвали ответные меры со стороны Израиля, в ходе которых были приняты меры для нейтрализации источников угрозы.