Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал о возбуждении дела в отношении французского наемника ВСУ. Боевик обвиняется в изнасиловании женщины в одном из населенных пунктов региона.

Сама пострадавшая, проживающая в селе Глубокое, рассказала, что два боевика надругались над ней, ворвавшись в дом. Один из них надел маску.

Вторым оказался родившийся в 1989 году гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри. Он уже имеет судимость в своей стране за домашнее насилие, которое регулярно применял к бывшей супруге. Ранее он уже служил в Ираке и Сирии, имеет опыт боевых действий.

По словам пострадавшей, оба боевика были пьяны, что усугубляет вину.

Лисняк рассказал РИА Новости, что теперь, после установления личности одного из насильников, в уголовном деле появился фигурант. По статьям “Наемничество” и “Изнасилование” французский “серый гусь” может оказаться за решеткой на всю оставшуюся жизнь.