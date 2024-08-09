Генералы штаба операции “Суджа” и одновременно заместители главкома ВСУ Александра Сырского ликвидированы мощным ударом “Искандеров” по Харьковской области. Такую информацию приводят Telegram-каналs “Изнанка” и Mash. Удар наносился по объекту в населенном пункте Малиновка Харьковской области. Уточняется, что ликвидированы генералы Андрей Гнатов, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.

Также сообщается о ликвидации командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко. Информация о смерти этих лиц появилась после ракетного удара, якобы нанесенного по главному командному пункту ПВО и обороны Харькова, расположенному в Малиновке. В момент удара там находились упомянутые выше высокопоставленные военные.

Следует отметить, что ни один из этих фактов не подтвержден официальными источниками. Воздушные силы Украины ранее заявили, что в ночь с 6 на 7 августа две ракеты “Искандер” ударили по лесной территории, не уточнив дополнительные детали по возможным последствиям этих ударов.