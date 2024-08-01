В небе над Львовом был замечен один из истребителей F-16, переданных Киеву. Об этом сообщает издание “Военный обозреватель”.

На появившемся в Сети снимке можно заметить силуэт самолета, парящего над центром города. Это наблюдение стало первым визуальным подтверждением присутствия F-16 на территории Украины.

Ранее в СМИ также появлялись фотографии и видео, якобы демонстрирующие эти истребители. Однако ни Минобороны Украины, ни Белый дом не подтверждали эту информацию.

На днях стало известно, что Киев получил первую партию F-16. Она включает в себя ограниченное число самолетов. Вопрос о том, где базируются эти истребители, остается открытым. Тем не менее, их появление над Львовом, который находится далеко от линии фронта, может являться косвенным доказательством того, что F-16 базируются в соседней Польше либо в других странах Восточной Европы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что эти самолеты будут держаться на расстоянии не менее 40 километров от зоны боевых действий, чтобы избежать попадания под удар российской ПВО.