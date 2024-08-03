В начале августа христиане почитают святую Макрину, известную благодаря своему влиянию и духовному наследию в IV веке. Родившаяся в Каппадокии, Макрина была старшей сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Она получила образование, позволяющее ей изучать священные тексты, что способствовало её глубокому религиозному развитию.

Макрина приняла решение не выходить замуж после смерти своего жениха, что в те времена было необычным выбором. Вместо этого она посвятила свою жизнь церкви и монашескому служению. В результате она стала монахиней и впоследствии — настоятельницей монастыря, где привлекала многих к богоугодной жизни.

Её жизнь и служение оказали значительное влияние на религиозную мысль своего времени. Макрина также известна благодаря своему учению о сохранении духовной чистоты и преданности Богу. Её способность исцелять и творить чудеса при жизни привела к тому, что после смерти она была причислена к лику святых.

«Многое другое, что я слышал от живших с ней монахинь и знавших хорошо об ее делах, я не записал в этой повести, потому что многие, когда им рассказывают, верят лишь тем делам, которые сами могут сделать, а тому, что свыше их сил, не верят и считают ложью. Поэтому я не стану рассказывать и о том, как во время голода не истощалась пшеница, подаваемая ее руками нуждавшимся, и хлеб, раздаваемый голодным, — и о других немалых чудесах ее: о скором исцелении болезней, о изгнании бесов, о пророческом предведении, об предсказаниях будущего. Хотя это всё действительно было, всё это справедливо, однако я пройду это молчанием, чтоб не быть мне виноватым в грехе неверия людей слабых, которые, будучи преданы своей плоти, не знают, как Бог по мере веры раздает Свои дары, имеющим малую веру дает меньше даров, более верующим дает более», — рассказывал о ней святой Григорий.

Макрина умерла в 380 году. Похоронили ее в той же могиле, в которой покоились родители.