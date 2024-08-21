На российском рынке автозапчастей наблюдается значительное увеличение количества подделок. Об этом сообщают специалисты из международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze. По их данным, в этом году около 37% автомехаников столкнулись с фальшивыми запчастями, что значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда таких случаев было менее четверти.

Особенно часто подделываются горюче-смазочные материалы (ГСМ), фильтры и свечи зажигания. По данным исследования, проведенного среди более чем 1000 участников рынка постпродажного обслуживания из 27 городов России, на ГСМ жалуются 54% опрошенных (в прошлом году таких было 31%).

Никита Родионов, технический директор Fit Service, отмечает, что стабильный спрос на масла и ГСМ обусловлен регулярной необходимостью их замены, что делает их привлекательными для подпольных производителей. Подделки продаются часто по ценам, близким к оригиналам, что затрудняет их распознавание.

Важно, что контрафактные автозапчасти не только увеличивают риски для безопасности, но и приводят к увеличению расходов на ремонт. В Fit Service зафиксировали рост доли крупных чеков по ремонту на 49% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о серьезности проблемы, с которой сталкиваются владельцы автомобилей.

Александр Груздев, генеральный директор Gruzdev Analyze, подчеркивает, что критически важно внимательно проверять качество приобретаемых запчастей и при возможности обращаться в сертифицированные автосервисы, где гарантировано использование оригинальных или качественных аналоговых запчастей.