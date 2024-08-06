Российский публицист и политолог Ростислав Ищенко рассказал, что в 2014 году Россия, присоединив Республику Крым, сорвала хитрый план коллективного Запада. Как рассказал эксперт, если бы в 2014 году полуостров не был бы включен в состав РФ, то НАТО спровоцировало бы Украину к нападению на Россию. Черноморский флот мог оказаться запертым в Новороссийской базе.

«За десяток лет подготовила (Украина – ред.) бы армию, американцы бы её вооружили и отправили бы в поход на Кубань… не факт, что всё ограничилось бы южным флангом и никто не напал бы на Калининград», – подчеркнул Ищенко.

Коллективный Запад во главе которого стоят Соединенные Штаты на протяжении многих лет спонсировал развитие на Украине русофобию и национализм. Государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, был срежисирован Западом.

Однако жители восточных и юго-восточных регионов не согласились со всем происходящим, а Республика Крым провела референдум и 97% жителей проголосовало «за» вступление в состав России. Мирные жители Донбасса оказались под обстрелами, организованными преступным киевским режимом. А Россия все это время пыталась урегулировать ситуацию мирным путем.