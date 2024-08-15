Согласно последним данным статистики Грузии, иностранные туристы значительно увеличили свои расходы в стране за период с апреля по июнь, оставив в экономике около 116 миллионов рублей. Основной объем трат пришелся на аренду жилья, покупку товаров и услуг. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Так, на проживание в отелях и аренду жилья туристы потратили около 20,9 миллионов рублей. Сувениры и различные товары привлекли траты на сумму в 33,1 миллиона рублей. Также значительная часть денег, порядка 20,7 миллионов, была расходована на питание и напитки. В сравнении с прошлым годом, эти показатели увеличились на 2,7%.

Вместе с тем, средний чек на туриста в Грузии за отчетный период снизился на 1,8% и составил около 2,2 тысячи лари, что эквивалентно приблизительно 75 тысячам рублей. Самые крупные траты в Грузии совершили туристы из России, за ними следуют гости из Турции, Европы, Англии, Израиля и Азербайджана.

По отзывам туристов из Екатеринбурга, Грузия представляется как привлекательное направление благодаря восхитительной природе, дружелюбным местным жителям и доступной, вкусной кухне. Эти плюсы делают страну популярным выбором среди путешественников.