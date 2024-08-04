Британское интернет-издание The Independent опубликовало материал, в котором говорится об ошибке Запада начать поставки F-16 для Украины. В статье говорится, что российский президент Владимир Путин укрепит свой имидж благодаря тому, что ВС РФ имеют все возможности для эффективного уничтожения западных истребителей. Таким образом, российская армия продемонстрирует свою мощь всему миру.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», – пишет автор материала.

В статье отмечается, что использование ВСУ данных истребителей на линии фронта связано с невероятно высоким риском, ведь системы противовоздушной обороны РФ с высокой эффективностью способны уничтожать F-16.

В конце июля информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило о получении Украиной первой партии натовских истребителей F-16. Точное количество переданных боевых машин не указывается, однако отмечается, что была передана небольшая партия.