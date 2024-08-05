Несмотря на заметное снижение общего числа угонов автомобилей в РФ, проблема все же остается актуальной. Информация от страховых компаний показывает, что злоумышленники в основном нацеливаются на авто тех брендов, которые ушли из страны.

Страховщики из “РЕСО-Гарантии” представили данные, согласно которым в тройку самых угоняемых марок 2024 года вошли Kia, Lada и Hyundai. Среди моделей особенно выделяются Kia K5, Kia Sportage, Lada Vesta и Hyundai Tucson.

Страховая компания “Согласие” сообщает, что наиболее привлекательными целями для угонщиков оказались такие модели, как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada. Отмечается, что эти автомобили пользуются стабильным спросом на вторичном рынке, что увеличивает их привлекательность для преступников.

В то же время, в “Абсолют Страховании” указывают на повышенный интерес угонщиков к более дорогим маркам, таким как Mercedes-Benz и Toyota. Это подтверждает тенденцию, что воры ориентируются не только на массовость авто, но и на их стоимость.

Эта информация наглядно демонстрирует, что, несмотря на улучшение антиугонных систем в новых автомобилях, злоумышленники продолжают искать и находить способы обхода защиты, а также адаптируют свои методы к текущим реалиям рынка. Владельцам автомобилей следует уделять особое внимание защите своего транспортного средства и рассмотреть возможность установки дополнительных средств безопасности. Особенно если машина входит в упомянутые выше рейтинги.