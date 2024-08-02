Художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже Том Жолли стал жертвой угроз в интернете. Причиной этому послужила сцена на церемонии, напоминающая “Тайную вечерю” Леонардо да Винчи, но с нетрадиционным изображением персонажей. Об этом сообщило France Info.

Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении прокуратуры Парижа, Жолли получил угрозы из-за его предполагаемого израильского происхождения (на самом деле эти предположения неверны) и сексуальной ориентации. По его жалобе начато расследование, которое ведут Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью и центральный аппарат по борьбе с преступлениями против человечности.

Сама церемония вызвала неоднозначную реакцию, в том числе негативные отклики от Конференции епископов Франции и Русской православной церкви. Они выразили недовольство использованием религиозных образов в искаженном виде.

Этот инцидент вызывает вопросы о границах художественной свободы и о том, как она пересекается с религиозными и культурными взглядами в обществе.