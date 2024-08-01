В конце августа в Калифорнии пройдет ежегодный Конкурс автомобильной элегантности. Автомобильное шоу пройдет на поле для игры в гольф Pebble Beach Golf Links. Компания Honda решила привезти в США концепт-кар HP-X 40-летней давности для участия в шоу в классе «концепт-каров и прототипов клиновидной формы».

Инженеры японской компании провели масштабные работы по реставрации концепт-кара, чтобы подготовить его для участия в современном конкурсе элегантности. Автомобиль HP-X представляет собой спорткар со среднемоторной компоновкой, впервые показанный японской компанией в ходе итальянского автосалона в Турине, прошедшего в 1984 году.

Дизайн концептуальной модели для японского автопроизводителя был разработан дизайн-студией Pininfarina. Примечательно, что название концепт-кара расшифровывается, как Honda Pininfarina eXperimental. Современные инженеры и дизайнеры Honda решили не менять расцветку концепта, оставив верхнюю часть белой, а нижнюю – темно-синей, которые разделяет тонкая полоска красного цвета.