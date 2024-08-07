Российские военные смогли взять под контроль укрепленный район «Муравейник» возле Донецкого аэропорта, известный своей сложностью штурма и неприступностью. Об этом сообщил боец с позывным «Славян», чьи слова приводит издание «КП».

«Муравейник» считался крайне сложной целью из-за обширной сети окопов и блиндажей, углубленных на 12 метров под землю, строительство которых началось еще в 2014-15 годах. Подземные укрепления использовались не только украинскими боевиками, но и иностранными наемниками.

По словам «Славяна», первые попытки взять район быстрым штурмом оказались неудачными. Тогда российским военным пришлось прибегнуть к хитрости, неоднократно показанной в старых военных фильмах. Две подразделения — Пятая бригада и «Шторм» — атаковали «Муравейник» одновременно с разных сторон, создавая эффект клещей.

Чтобы добраться до позиций противника, бойцам пришлось пересечь водохранилище ночью, скрываясь в камышах и воде по горло. Такое продвижение осталось незамеченным для дронов противника с тепловизорами, что стало для них неожиданностью и привело к успеху операции.

Сложные условия и нестандартный подход позволили российским военным успешно завершить операцию и взять контроль над ранее неприступной территорией.