В ночь на 2-е августа вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку нанести удар по Севастополю. Губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своем Телеграм-канале кадры с места падения обломков сбитых ракет ATACMS.

«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», – подписал опубликованные кадры губернатор Севастополя.

По его словам, в настоящий момент оперативные службы работают на месте падения обломков ракеты. Саперы убирают суббоеприпасы с городских улиц, чтобы обезопасить мирных граждан. Специалисты приступили к обследованию большой части сбитой ракеты ATACMS, чтобы определить возможна ли ее транспортировка за пределы города для последующего уничтожения на полигоне.

Губернатор призвал горожан, проживающих в районе проспекта Генерала Острякова, не выходить на улицы и не подходить к окнам своих жилищ. Когда саперы закончат работы по устранению осколков, жители получат соответствующее уведомление.