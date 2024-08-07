Губернатор Воронежской области Александр Гусев обнародовал в своем Telegram-канале фотографии последствий атаки украинских беспилотников на Воронеж. На кадрах видны повреждения многоквартирного дома на улице Березовая Роща: в районе 20-го этажа повреждены окна, на стенах заметны следы копоти. Дополнительные снимки из Ленинского проспекта показывают, как обломки дрона повредили машины и фасады жилых зданий. Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.

Местные жители сообщили, что обнаруженные возле здания на Березовой Роще маленькие железные шарики являются элементами боевой начинки дронов. Это указывает на то, что беспилотники были специально оснащены для нанесения значительного ущерба.

Минобороны России уточнило, что в ночь на 7 августа украинские дроны осуществили атаки на четыре российских региона. В Воронежской и Ростовской областях было сбито по два дрона, в Белгородской — три, а в Курской — четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены средствами ПВО.