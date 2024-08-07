Арестованная в Екатеринбурге по подозрению в государственной измене гражданка России и США Ксения Карелина призналась в ходе судебного заседания в финансировании украинской армии. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката подсудимой Михаила Мушаилова.

«Свою вину признает», – приводит слова адвоката в своем материале информационное агентство.

В Свердловском областном суде прошло уже второе заседание по делу о государственной измене Карелиной. Адвокат отметил, что на 8-е августа запланированы прения, последнее слово, а также процедура вынесения приговора. Мушаилов отказался отвечать на вопрос журналистов, о том какую именно сумму Карелина перевела на нужды ВСУ.

Напомним, что 33-летняя Ксения Карелина закончила лицей искусств им. Дягилева в Екатеринбурге, где училась на балерину. В 2014 году она получила высшее образование на историческом факультете УрФУ. Позже Карелина поступила в Университет Мэриленда и вышла замуж за гражданина США.