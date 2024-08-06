Китайские эксперты выразили сомнения в том, что поставки истребителей F-16 на Украину смогут кардинально изменить ситуацию в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание Global Times. По мнению аналитиков, такая военная помощь со стороны Запада может лишь усилить текущее напряжение и ослабить надежды на мирное разрешение ситуации.

В статье подчеркивается, что, несмотря на новые возможности, которые открываются перед Вооруженными Силами Украины с получением F-16, украинским пилотам потребуется время для обучения и набора необходимого опыта. Кроме того, для эффективного использования истребителей необходима развитая логистическая система для обеспечения поставок авиационных ракет и запчастей. Киев пытается выстраивать ее, но благодаря наличию дальнобойных ракет Россия быстро уничтожает аэродромную инфраструктуру и логистику.

Авторы материала также указывают на то, что Россия располагает современными средствами ПВО и истребителями, способными эффективно противостоять воздушным угрозам, включая новые F-16 в распоряжении противника. Это лишь добавляет Киеву головной боли, так как он вряд ли сможет использовать американские самолеты без потерь.