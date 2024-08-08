Новости о появлении истребителей F-16 в небе над подконтрольной Москве территорией Херсонской области, спровоцировали обеспокоенность мирного населения. Павел Филипчук, глава Каховского муниципального округа, сообщил через свой Telegram-канал о полетах западных военных самолетов, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Филипчук выразил мнение, что присутствие F-16 в воздушном пространстве служит для психологического давления на население:

“Это делается для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу”, – заявил он.

Также Филипчук призвал жителей не поддаваться страху и сохранять стойкость духа. По его твердому убеждению, свой “комариный срок службы” американские истребители отживут очень быстро.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, также высказалась о последствиях поставок F-16 Украине со стороны Запада. По ее словам, истребители не окажут значительного влияния на исход конфликта и уж точно не станут для украинского режима “волшебной пилюлей”.